بيومي فؤاد.. «العين فلقت الحجر»

محمد قناوي (القاهرة)

يشارك بيومي فؤاد في بطولة خمسة أفلام تتنوع فيها الأدوار التي يقدمها، حيث يبدأ خلال أيام تصوير أحدث أفلامه بعنوان «العين فلقت الحجر»، والذي يشاركه بطولته إلهام عبدالبديع، وخالد حمزاوي، وهناء الشوربجي، وياسر الطوبجي، ونادر أبو الليف، وإخراج مينا سويحة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي بين ثلاثة أشقاء وفتاة.

يقول بيومي: انتهيت مؤخراً من تصوير فيلم «أصاحبي»، ويشاركني بطولته محمد ثروت وهشام إسماعيل وأحمد حلاوة، تأليف وليد يوسف، وإخراج شادي علي، وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء شاء القدر أن يلتقوا بعد أن افترقوا أكثر من 15 عاماً، نظراً لظروف حياة، حيث اضطروا للعمل في الخارج، ويعيشون حياة طبيعة مثل أي رجل يريد أن يتزوج ويبني أسرة، لنرى كيف أثرت تلك الفترة الزمنية على حياة كل منهم وأقدم فيه شخصية شاب سافر إلى الخليج وكان أمله أن يشتري برجاً ويعيش فيه بمفرده، فقرر أن يربط الحزام ويدخر كل الأموال التي يجمعها حتى يحقق حلمه.

وأضاف بيومي: أنتظر عرض فيلم «طلق صناعي»، الذي يعد التجربة الإخراجية الأولى لخالد دياب، وشارك في تأليفه مع شقيقيه محمد، وشيرين دياب، وبطولة مجموعة من الفنانين منهم حورية فرغلي، وماجد الكدواني، وسيد رجب، ومي كساب، ومصطفى خاطر، وتدور أحداث العمل في لوكيشن واحد، داخل السفارة الأميركية، حيث يطمح «الكدواني» في الحصول على فيزا تمكنه من السفر وزوجته حورية فرغلي لأميركا، خاصة أنه موظف بسيط، فيبني أحلاماً على أنه سيتمكن من العيش، كما يرغب في الخارج، ويسعى لتحقيق هذا الحلم منذ 13 سنة، وفي كل مرة يتم رفضه، ويضع خطة بديلة في المرة الأخيرة، ويعطي زوجته دواء طلق صناعي، يدفعها للولادة في السفارة، وهو ما يخرج منه العديد من الصراعات.

«حرب كرموز»

وأضاف: تعاقدت قبل أيام على المشاركة في بطولة فيلم «حرب كرموز»، للمخرج بيتر ميمي، ويقوم ببطولته محمود حميدة وأمير كرارة، وغادة عبدالرازق، وفتحي عبدالوهاب، ومنة شلبي، وعابد فهد، وروجينا، ومصطفى خاطر، وإنتاج محمد السبكي، وتدور أحداثه حول ضابط في الشرطة يدعى الجنرال «يوسف المصري»، ويسكن في حي «كرموز» بالإسكندرية، وتعود أحداث الفيلم لفترة حكم الملك فاروق، ما قبل ثورة 1952، وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويدخل كرارة في معارك ويحاول إنقاذ فتاة من الاغتصاب تقوم بدورها النجمة غادة عبدالرازق.

وأشار بيومي فؤاد إلى أنه يشارك كضيف شرف في فيلم «عقدة الخواجة»، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية مع حسن الرداد وسامية الطرابلسي، وماجد المصري، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويتضمن مجموعة من مشاهد الأكشن، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال إجازة نصف العام.

«أسطورة الشواطئ»

وأضاف: انتهيت من تصوير فيلم بعنوان «حليمو أسطورة الشواطئ» بطولة طلعت زكريا، وريم البارودي، ونيرمين ماهر، والراقصة دينا، ورامي غيط، وخالد حمزاوي، وأميمة طلعت زكريا، وتدور أحداثه في الإسكندرية حول شخصية «حليمو» الذي يعمل منقذاً على الشواطئ، رغم أنه لا يجيد السباحة وينشأ العديد من المواقف الكوميدية.