اسكتشات بدر صالح.. بداية النجومية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

اعتاد الكثير من الموهوبين في الماضي أن يطرقوا الأبواب بحثاً عن الشهرة والنجومية، وكثيراً ما كانت تعترضهم الصعاب حتى يحققوا طموحاتهم وأحلامهم، لكن في عصر الإعلام الرقمي والسوشيال الميديا الذي نعيشه، تغيرت أصول اللعبة، حيث أتيح للشباب الموهوب فرصة إظهار إبداعهم والوصول إلى النجاح والشهرة بشكل أكبر وأسرع من خلال بوابة «يوتيوب».

كان بدر صالح من بين هؤلاء الشباب، حيث حقق أصداء واسعة من خلال برنامجه الكوميدي «إيش اللي» الذي قدمه عام 2011، وحاز شهرة واسعة وحصل على نسبة عالية من المشاهدات في السعودية ودول الخليج العربي.

أسس بدر صالح وهو فنان كوميدي، وكاتب ومقدم برامج، قناة رسمية خاصة به على موقع «يوتيوب» وقدم من خلاله برنامجه الشهير «إيش اللي»، وهو عبارة عن اسكتشات كوميدية ساخرة، قدمها عبر مقاطع فيديو بشكل يومي وأسبوعي، وسلط الضوء من خلالها على عدد من القضايا الاجتماعية السلبية، وعرضها بأسلوب فكاهي محبب، حتى لمع نجمه في فترة قصيرة.

وبعد نجاح البرنامج، بدأ في تقديم العديد من عروض «ستاند أب كوميدي» المحلية والعربية والأجنبية، كما شارك بالتمثيل في مسلسل «شفت الليل» عام 2012، إلى جانب أنه أصبح وجهاً إعلانياً لأحد المشروبات الغازية.

وبعد نجاحه في تقديم عروض الـ «ستاند أب كوميدي» التي نالت إشادة كبيرة من الجمهور وصناع هذه النوعية من الأعمال، تم ترشيح بدر من قبل مجموعة MBC، لتقديم برنامج خاص على شاشة التلفزيون بعنوان «الليلة مع بدر» عام 2016، وهو برنامج كوميدي يناقش أبرز القضايا السعودية بشكل ساخر، ويعالجها بطريقة مسرحية جذابة، ويستضيف في كل حلقة نجماً شهيراً أو شخصية عامة بارزة.

يعتمد بدر في برنامجه على استعراض ما يتم تداوله على مواقع التواصل، وتتضمن الحلقة مجموعة من الألعاب التفاعلية التي يطلب صالح من الضيف مشاركته فيها، ويفتح البرنامج أيضاً الباب أمام المواهب السعودية الشابة لإبراز قدراتها، وذلك من خلال تسليط الضوء على نشاطاتهم ومهاراتهم.