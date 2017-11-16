اسكتشات بدر صالح.. بداية النجومية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
اعتاد الكثير من الموهوبين في الماضي أن يطرقوا الأبواب بحثاً عن الشهرة والنجومية، وكثيراً ما كانت تعترضهم الصعاب حتى يحققوا طموحاتهم وأحلامهم، لكن في عصر الإعلام الرقمي والسوشيال الميديا الذي نعيشه، تغيرت أصول اللعبة، حيث أتيح للشباب الموهوب فرصة إظهار إبداعهم والوصول إلى النجاح والشهرة بشكل أكبر وأسرع من خلال بوابة «يوتيوب».
كان بدر صالح من بين هؤلاء الشباب، حيث حقق أصداء واسعة من خلال برنامجه الكوميدي «إيش اللي» الذي قدمه عام 2011، وحاز شهرة واسعة وحصل على نسبة عالية من المشاهدات في السعودية ودول الخليج العربي.
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وبعد نجاح البرنامج، بدأ في تقديم العديد من عروض «ستاند أب كوميدي» المحلية والعربية والأجنبية، كما شارك بالتمثيل في مسلسل «شفت الليل» عام 2012، إلى جانب أنه أصبح وجهاً إعلانياً لأحد المشروبات الغازية.
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يعتمد بدر في برنامجه على استعراض ما يتم تداوله على مواقع التواصل، وتتضمن الحلقة مجموعة من الألعاب التفاعلية التي يطلب صالح من الضيف مشاركته فيها، ويفتح البرنامج أيضاً الباب أمام المواهب السعودية الشابة لإبراز قدراتها، وذلك من خلال تسليط الضوء على نشاطاتهم ومهاراتهم.