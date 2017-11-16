أزياء «بوهيمية» بألوان البهجة والفرح

أزهار البياتي (الشارقة)

للموسمين المقبلين، يأتي الشتاء أكثر دفئاً وزهوة مع الألوان الحميمية المبهجة التي طبعت تشكيلة «ايترو» البوهيمية الجديدة، والتي جاءت تحت عنوان قبيلة Etro Paisley Tribe، مصممة لمجموعة من النساء اللواتي يتمتّعنَ بشخصيّة واثقة وقوية، لتتوزع عبرها المساحات اللونية وتتباين خلالها الزخارف والنقشات وفق تناسق مدروس وجميل، بحيث تنسجم مع مختلف المناسبات، وكأنها فصلت لتشيع أجواء من الحيوية والطاقة الإيجابية على كل من ترتديها، خارج إطار النمطية والأسلوب التقليدي المعتاد.

لموضة موسمي خريف وشتاء 2017 - 2018، جاءت الإطلالات الجديدة معززة بالسمات الرياضية العملية، تُزيّنها نفحات من الأنوثة والفرح، مع تلك اللمسات التي تشتهر عند Etro منسقّة بمنتهى الفنّ والجمال، وموزعة على عدد من المعاطف المبتكرة، منها ما يعرف بمعاطف الباركا الضخمة، مع تلك السترات المحشوة والمنتفخة، والتي يميزها رقعات قماش منسجمة من خامة الجاكارد، تحتها فساتين حريرية طويلة بثنيّات وكسرات متتالية، فيما حضرت موديلات أخرى بأطوال متفاوتة قصيرة وطويلة، بالإضافة إلى بعض من البنطلونات المبّطنة زينتها رسوم ونقشات، تذكرنا بطراز ملابس الجودو الياباني.

ألوان قوية

في هذه المجموعة، تمكنت المصممة فيرونيكا إيترو من مزج عدة اتجاهات استقتها من عوالم عدّة، فاستعانت مثلا بنقشة البايزلي التي اشتهرت بها العلامة وزيّنتها بألوان مدهشة تأسر الألباب، حيث تداخلت شطحات لونية من الوردي الفاقع والرمادي الفضي مع الأخضر الزمردي والأصفر الكهرماني، فيما حضرت الألوان الشتوية التقليدية بمسحات من البني الشوكلاة والنبيذي المعتق والأسود الحالك، كما تألقت بينها نقشات التصاميم الدائرية والمشجرة والمرقطة، مع طبعات متعددة لجلدي الفهد والنمر، أضافت بدورها مزيداً من الحيوية والحركة على كل قطعة وموديل.

أناقة

وفي هذه التشكيلة، تُساهم الأكسسوارات في إضفاء مزيد من الألق والأناقة على كل إطلالة ومظهر، كان بطلها باقة ملونة من الأوشحة المطبوعة، مع بعض الحليّ المزينة بأحجار وخرزات من العقود والأساور والأقراط، صاحبتها مجموعة من الحقائب اليدوية المطرزة، جاءت بأحجام مناسبة تكفي لحمل كافة الأغراض الأساسية التي تلبي متطلبات المرأة العصرية، لتنسجم مع نوعية عملية من الأحذية الطويلة «بوت» والضخمة التي تشبه طراز أحذية الهمالايا، بحيث تكمّل جميعا أجواء القبيلة والمظهر البري النابض بالشباب، حيث صممت بالجلود السويدية وبطنت بالصوف الدافئ مع شرائط ملونة زينتها هنا وهناك.

بأزهار اللوتس

استعانت Etro بالنوعيات الوثيرة والغنيّة من ناحية الأقمشة والخامات، تلك التي تمتاز بالثقل والقوام، بحيث تتحمل التطريز وتجسد القصات، كخامتي الجاكارد والتويد، والتي زين بعضها طبعات زاهية من أزهار اللوتس، وبعض البراعم والأغصان، مع حراير برسوم أخرى للتنّين أو الأشكال الهندسية، نسقت جميعاً وفق رُقع تحمل كلمات وشعارات تعبّر عن الدار.