«الجزيرة الحمراء».. تاريخ حافل بحكايات الأولين

أبوظبي (الاتحاد)

تقول الباحثة مريم جمعة الكيبالي في كتاب «دراسات في تراث الإمارات»، إن هناك عدة تقسيرات حول تسمية «الجزيرة الحمراء»، إذ سميت بالحمراء لأن تاريخها حافل بالمعارك والبطولات، التي كتب فصولها إنسان هذه الجزيرة، والذي عرف بشجاعته وبسالته. كما أن هذه التسمية تعود إلى انعكاس أشعة الشمس عليها حيث رمالها القريبة للحمرة عندما تعكس لون الشمس، لتصبح على شكل صبغة حمراء فتظهر للرائي من بعيد وكأنها كتلة مشتعلة من الاحمرار الموشى بالذهب، وقد قيل عن هذه المنطقة في كتب التاريخ، إنه في القطاع الجنوبي من رأس الخيمة تنتشر المناطق البرية حيث كثبان الرمال الحمراء والأشجار والمراعي الجميلة.

قهر الغزاة

وقيل إن شاطئ الجزيرة الحمراء تكثر فيه الشعب المرجانية الحمراء التي انتشرت قبالة شواطئه البحرية، وكانت هي الأخرى شاهداً على صمود الجزيرة في وجه الغازين الذين لم تستطع سفنهم تجاوزها، فتوقفت في عرض البحر، ولم تستطع التقدم، حيث أعاقت هذه الشعب المرجانية تقدم السفن المعادية التي لم تكن تعرف أماكنها، وهذا ما جعل الناس يتجمعون في سكناهم ومعيشتهم أمام هذا الشاطئ حماية لهم من الغزاة.

ولا نستطيع الجزم بأي تسمية، وإن كانت كلها تحمل بعض الحقيقة إذ لا نستبعد منها شيئاً، فقد تكون قد شهدت معارك فارتوت أرضها بدماء الذين سقطوا عليها، ويشهد على ذلك أنك في كل مكان من أرض رأس الخيمة ينتصب أكثر من شاهد على الدور البطولي لأهالي رأس الخيمة، ووقوفهم في وجه المعتدين والغزاة، كما أن أبراج المراقبة المنتشرة بالإمارة ما هي إلا شاهد حي على ذلك، وهذه الأبراج هي الآثار الباقية الدالة على شبكة الدفاع القوية التي حمت أراضي وبساتين النخيل وقرى رأس الخيمة التي تم تشييدها بأيدي أهلها المدافعين عنها حماية لهم من الأعداء.