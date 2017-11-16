كوشة الأعراس اليوم.. «تراثية» بامتياز

أبوظبي (الاتحاد)

يفضل البعض عند التخطيط لحفل «عقد القران»، أن يكون الديكور عصرياً، مستوحى من الموضة العالمية، بينما البعض الآخر يميل إلى التراث، ويحاول أن يضفي لمسة جميلة من الأصالة والعراقة والتراث القديم على مناسباته الخاصة، لإحياء التراث بالطريقة التي تبهجهم، خاصة في حفلات المناسبات السعيدة.

بالاقتراب من عشاق التراث، نجد أن الكثير ما زال يجد التراث جزءاً لا يتجزأ منه، لذلك مع اقتراب موعد «عقد قران»، أرادت حصة الحوسني أن تفاجئ الجميع بديكور وستايل مختلف في مناسبتها الخاصة التي أحبت أن تكون مميزة عن بقية زميلاتها. وعن ذلك تقول «تراثنا مملوء بالكنوز التراثية ويمكن الاستفادة منها في تشكيل لوحات فنية خلال تصميم الديكور، وبما أن الذهب التراثي ما زالت الفتيات يتزين به في مناسباتنا، فقد وجدت أن أصمم فستاناً تراثياً يحمل بصمات ونقوشاً من الموروث، ولا يكتمل ذلك إلا بارتداء الطاسة والمرتعشة وحيل بوشوك».

تضيف «حتى قائمة الطعام تميزت بوجبات فاخرة من الأكلات الإماراتية التقليدية التي أضفت جمالاً فاق الخيال حين وضعت بالأواني المنزلية القديمة وتزينت بألوان الطيبين، معترفة: بالفعل كانت من أجمل ليالي العمر التي عشتها».

كوشة من الماضي