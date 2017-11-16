«اللوفر أبوظبي».. إبحار نحو المستقبل

أشرف جمعة (أبوظبي)

منذ انطلاق متحف «اللوفر أبوظبي» والزوار يتوافدون على جزيرة السعديات للمشاركة في الأنشطة التفاعلية التي تنوعت بين الأداء الموسيقي لمشاهير هذا اللون في العالم والفن الاستعراضي والعروض الضوئية وعروض خاصة للعيالة الإماراتية، وهو ما شكل لوحة فنية غنية تضج بكل العناصر الطبيعية، واللافت أن هذه الأنشطة حظيت باهتمام واسع من قبل الجمهور بكل فئاته، ما شكل مزيجاً غنياً من التلاحم بين الثقافات.

العيالة الإماراتية

قدمت فرقة مبارك العتيبة للعيالة، العديد من عروض العيالة التي تعد من أشهر الفنون الشعبية التقليدية في الإمارات، ويعرض هذا الفن بوجه خاص في المناسبات الوطنية، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاحتفالية الأخرى، حيث يقف الرجال في صفين متقابلين، وهم يحملون في أيديهم عصياً رفيعة من الخيزران تمثل الرماح والسيوف، بينهم موسيقيون يقرعون الطبول، والدفوف، والصنوج النحاسية، بينما يطلق مشاركون آخرون سيوفاً وبنادق في الهواء، ويلتقطونها أثناء سقوطها، ويذكر أن منظمة اليونسكو أدرجت فن العيَّالة في عام 2014 على لائحة التراث الثقافي غير المادي.

الأداء التعبيري