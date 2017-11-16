مراهقة تشبه «إزميرالدا» بأفلام ديزني تثير جدلاً

أثارت فتاة جلبة على الإنترنت بعد نشر صورتها على «إنستغرام»، لتشابهها مع شخصية أفلام ديزني الكرتونية الشهيرة «إزميرالدا»، من فيلم «أحدب نوتردام».

وشاركت الفتاة التي أطلقت على نفسها اسم «فتاة هندية» صورتها، وكانت ترتدي عمامة أرجوانية وأكسسوارات ذهبية، وهو ما ترتديه شخصية الرسوم المتحركة، والتي أثارت جنون متابعيها لتشابههما القوي، فإنها تشبه شخصية ديزني، مع شعرها الطويل الداكن وعيونها الخضراء، وفقاً لما ذكره موقع style.yahoo. وعلى حساب الفتاة على إنستغرام ما يقرب من 280 ألف متابع، وحصلت صورتها الأخيرة على أكثر من 30 ألف إعجاب

وأكثر من 200 تعليق، حيث اتفق الجميع على التشابه الكبير بينها وبين «إزميرالدا».

ولا تعتبر تلك الفتاة هي الوحيدة على الإنترنت التي تشبه إحدى شخصيات ديزني، حيث إن هناك «آنا فيث» التي تشبه «الملكة إلسا» من فيلم «ملكة الثلج».