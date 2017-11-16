«ميراندا كير» تشرب الماء بالكريستال

أصبح الكثيرون مهووسين بجمع بلورات الكريستال في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أنه لا توجد أدلة علمية تؤكد قدرة الكريستال العلاجية، فإن الجميع لا يمانعون من تسخير البلورات الشفافة، إذا كانت ستساعد على تحقيق التوازن في حياتنا وتجعلنا نشعر أننا بحالة جيدة.

ومن المعروف أن الكريستال يستخدم في الأكسسورات المختلفة، إلا أن هناك روتيناً لن يخطر على بال أحد وهو إدخال البلورات في الماء.

وكانت عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير، أوضحت أنها لا تتأكد فقط من الحصول على كمية كافية من المياه يومياً، بل أيضاً تحب شرب المياه المفتلرة بالكريستال، وفقاً لما ذكره موقع popsugar.

وقالت ميراندا: «لديَّ زجاجة أخرى بحجر الجشمت، تجعلك تشعر وكأنك تحصل على المزيد من الحب عندما تشرب المياه من زجاجتك».