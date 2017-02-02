8.3 مليار درهم تداولات العقارات في دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

حققت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، 8.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1436 مبايعة بقيمة 3.9 مليار درهم، منها 316 مبايعة للأراضي بقيمة 1.6 مليار درهم، و1120 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة ند حصة، تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 93 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 82 مبايعة بقيمة 263 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.4 مليار درهم، منها 123 رهن أراضٍ بقيمة 3.5 مليار درهم، و187 رهن فلل وشقق بقيمة 882 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 595.5 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 564.5 مليون درهم.