8.3 مليار درهم تداولات العقارات في دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)
حققت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، 8.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1436 مبايعة بقيمة 3.9 مليار درهم، منها 316 مبايعة للأراضي بقيمة 1.6 مليار درهم، و1120 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.3 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة ند حصة، تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة السطوة.
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أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
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وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.4 مليار درهم، منها 123 رهن أراضٍ بقيمة 3.5 مليار درهم، و187 رهن فلل وشقق بقيمة 882 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 595.5 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 564.5 مليون درهم.