الإمارات تؤكد التزامها بدعم أمن واستقرار أفغانستان

عشق آباد (وام)
شارك وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس في مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي السابع حول أفغانستان الذي تستضيفه العاصمة التركمانية عشق آباد. وافتتح المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميردوف ونائب رئيس جمهورية أفغانستان ساروار دانيش بمشاركة ممثلين عن 34 دولة و28 منظمة إقليمية ودولية.
وأكد قرقاش في كلمته أهمية الأمن والاستقرار في دعم التنمية الاقتصادية في أفغانستان، مشيداً بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأفغانية في مجال تطبيق سيادة القانون والإصلاحات السياسية والاقتصادية، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم أفغانستان. كما أكد التزام الإمارات بدعم أمن واستقرار أفغانستان، ووقوفها مع الشعب الأفغاني الصديق.
|
|
والتقى قرقاش، رشيد ميردوف على هامش المؤتمر، وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.