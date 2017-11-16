المغرب يكذّب صورة مزيفة لمحمد السادس في قطر



تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017 الرباط (مواقع إخبارية) نفت السلطات المغربية بشكل رسمي وقاطع أمس صحة ما تم تداوله من صورة مزيفة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو يمسك بوشاح عليه صورة أمير قطر تميم بن حمد. وقال ياسر الزناكي مستشار الملك محمد السادس «إن الصورة التي انتشرت لملك المغرب، وهو يرتدي وشاحًا لا تحمل أي رسالة سياسية»، مضيفا أن الصورة مفبركة». ونقلت وكالة الأنباء المغربية، عن الزناكي قوله« الأمر مجرد فبركة واضحة وهذه الصورة لاقت رواجا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي ومزيفة». وكانت انتشرت صورة ملك المغرب وهو يحمل وشاحا عليه صورة أمير قطر ومكتوب عليه« لكم العالم ولنا تميم» على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تخرج وكالة الأنباء الرسمية المغربية لتنفي صحة تلك الصورة.