  • الجمعة 06 جمادى الأولى 1438هـ - 03 فبراير 2017م

الانتهاء من أعمال ردم وتعلية أرض موقع المشروع في كامسار

«الإمارات للألمنيوم» تسجل إنجازاً قياسياً في منجم تعدين البوكسايت بغينيا
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إنجازاً قياسياً مبكراً في مشروع تطوير منجم تعدين البوكسايت ومرافق التصدير في جمهورية غينيا.

وأنهت شركة جان دي نول، وهي شركة مقاولات بحرية بلجيكية، مشروعاً امتد لثلاثة أشهر لردم وتعلية أرضية موقع المشروع الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا في كامسار على الساحل الغيني لبناء جسر للسكك الحديدية ومرافق مناولة المواد السائبة.

ويمثل الانتهاء من أعمال المشروع علامة فارقة مبكرة لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم البالغة مليار دولار (3.7 مليار درهم) لتطوير منجم البوكسايت والبنية التحتية للسكك الحديدية ومرافق التصدير.

ويعد هذا المشروع أكبر مشروع استثماري صناعي جديد في جمهورية غينيا منذ أربعة عقود، ويساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في غينيا، ويوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وساهمت أعمال ردم وتعلية أرض الموقع نفسها في توفير نحو 100 وظيفة لمواطني غينيا أثناء ذروة العمل، وتم استكمال العمل من دون أي فقدان للوقت جراء الإصابات. وتم ضخ الرمال البحرية إلى الموقع باستخدام خط أنابيب بطول 5 كيلو مترات تم بناؤه خصيصاً لهذا الغرض، ما قلص الحاجة لاستخدام الشاحنات وتحركاتها داخل مدينة كامسار. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا