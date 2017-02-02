«الإمارات للألمنيوم» تسجل إنجازاً قياسياً في منجم تعدين البوكسايت بغينيا

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إنجازاً قياسياً مبكراً في مشروع تطوير منجم تعدين البوكسايت ومرافق التصدير في جمهورية غينيا.

وأنهت شركة جان دي نول، وهي شركة مقاولات بحرية بلجيكية، مشروعاً امتد لثلاثة أشهر لردم وتعلية أرضية موقع المشروع الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا في كامسار على الساحل الغيني لبناء جسر للسكك الحديدية ومرافق مناولة المواد السائبة.

ويمثل الانتهاء من أعمال المشروع علامة فارقة مبكرة لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم البالغة مليار دولار (3.7 مليار درهم) لتطوير منجم البوكسايت والبنية التحتية للسكك الحديدية ومرافق التصدير.

ويعد هذا المشروع أكبر مشروع استثماري صناعي جديد في جمهورية غينيا منذ أربعة عقود، ويساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في غينيا، ويوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.