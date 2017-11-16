مطالبة جمعيات النفع الاجتماعي بالتوعية بأزمة قطر

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

طالب مشاركون بضرورة قيام جمعيات النفع الاجتماعي والمجتمع المدني بالدور التوعوي للمجتمع بالأزمة القطرية والإسهام في كشف الحقائق وتوضيح الآثار المجتمعية والاقتصادية التي طرأت على منطقة دول الخليج بعد بدء الأزمة علاوة على تعريف الشباب بأسبابها وخطورة الدور الذي تلعبه قطر في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسات ندوة «الأزمة القطرية ودور جمعيات النفع العام في تعزيز الوعي المجتمعي» التي نظمتها جمعية «كلنا الإمارات» بالتعاون مع جامعة خليفة، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان «الموقف الخليجي والعربي الثابت من التنظيمات الإرهابية تجاه الإرهاب والجماعات المتطرفة» وترأسها محمد خلفان الصوافي رئيس قسم البحوث العلمية بالمجلس الوطني الاتحادي.

مواجهة دعاة الفتنة

وقال الشيخ مسلم سالم محمد بن حم العامري رئيس مجلس إدارة جمعية «كلنا الإمارات» في الافتتاح «يسرني في البداية أن أنقل لكم تحيات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الجمعية وتمنيات سموه بالنجاح والتوفيق في هذه الندوة، والتي تركز على جوانب اجتماعية مهمة في الأزمة القطرية وما ترتب عليها من سلبيات على المجتمع الخليجي عامة والقطري خاصة». وأضاف «إن دولة الإمارات انتهجت منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مبادئ حسن الجوار والانحياز دائماً للقضايا العادلة ومناصرة الشعوب المظلومة ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم على اختلاف جنسياتهم ومعتقداتهم وعملت دائماً على رأب الصدع ونشر مبادئ السلام والتسامح والمحبة وقد شهدت له أهم منابر العالم بذلك، واليوم بعد أن تعرضت دولة الإمارات للغدر والخيانة من الجار والشقيق الذي حاك المؤامرات وحاول زعزعة استقرار الوطن وزرع الفتنة بين الأبناء والأشقاء مستخدماً كافة الأساليب ومسخراً لأجل ذلك الإعلام المشبوه ودعاة الفتنة».