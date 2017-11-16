محمد بن زايد يقدم «وسام الاتحاد» لـ بيل غيتس

أبوظبي (وام)

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسام الاتحاد لـ«بيل غيتس» لجهوده الكبيرة في العمل الخيري، ومبادراته الإنسانية حول العالم.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوسام لـ«بيل غيتس»، خلال فعاليات منتدى الصحة العالمي الذي انطلق أمس في أبوظبي.

وأشاد سموه بجهود بيل غيتس المتواصلة في دعم الأعمال الإنسانية والصحية والتنموية، وعلى شراكته الدائمة مع البرامج والمشاريع التي تطلقها دولة الإمارات لمساعدة المجتمعات التي ترزح تحت وطأة الفقر والمرض، وفي محاربة الأمراض والوقاية منها.

من جانبه، أعرب بيل غيتس عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على هذا التكريم، مؤكداً أن الشراكة الطويلة مع دولة الإمارات، ومع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أثمرت عن نجاحات كبيرة ومتميزة في الحد من الأمراض التي تفتك بالأطفال والنساء في عدد من الدول الفقيرة، مضيفاً: «إننا ماضون معاً في مواصلة هذا الطريق»، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه في «تويتر»: «هناك نماذج ملهمة، لامست عطاءاتها الإنسانية صميم حياة الناس، وتركت مبادراتها بصمات واضحة في صحة البشرية.. من أبرزهم صديقي بيل غيتس.. كل التقدير والعرفان لجهوده الخيرية.. ويستحق من الإمارات وسام الاتحاد».