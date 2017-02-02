«المركــزي» يرفع توقعاته لنمو الناتج الحقيقي للدولة إلى %2.6 في 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي)

رفع المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.6%، بحسب تقرير المراجعة الفصلية للربع الرابع من 2016 الصادر أمس، مقارنة مع توقعات كانت تقدر النمو بنحو 2.2% في تقرير المراجعة للربع الثالث الصادر عن المصرف.

وجاء تعديل توقعات المصرف المركزي في تقريره للربع الرابع بدعم من النمو في القطاع النفطي الذي توقع أن ينمو بنسبة 2.4% عام 2016 بدلا من 1.2% كانت متوقعة خلال الربع الثالث، بدعم من زيادة الصادرات النفطية.

وأوضح المصرف أن معدل سعر خام برنت في الربع الرابع من 2016 بلغ نحو 50 دولارا للبرميل بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الفترة المقابلة من السنة السابقة، وبنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، في حين بلغ معدل سعر الخام نفسه في ديسمبر نحو 54 دولارا للبرميل ووصل إلى 56 دولارا للبرميل وهو أعلى سعر للبرميل منذ يوليو 2015.

وقال «المركزي» إن تعديل توقعات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء استنادا إلى أرقام جديدة منقحة عن توقعات النمو والتطورات الاقتصادية العالمية، حيث قام المصرف بمراجعة تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته.