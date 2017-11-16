برلمان تونس ينتخب رئيساً للهيئة العليا للانتخابات

ساسي جبيل (تونس)

نجح البرلمان التونسي بعد جلسات متعددة ومحاولات عديدة، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى مهمة الإشراف على الانتخابات البلدية المقررة في 25 مارس 2018، والتي ستكون الأولى منذ العام 2011، وتمكن مجلس نواب الشعب الليلة قبل الماضية، وفق بيان صادر عنه من انتخاب رئيس جديد وهو محمد التليلي المنصري بأغلبية 115 صوتا من أصل 184 نائبا شاركوا في التصويت، علما بأن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 217.

وجاء انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات بعد ستة أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، وبعد فشل البرلمان مرارا في التوافق على اسم خلف له، وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014 قد استقال من منصبه في مايو 2017، ملمحا إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة «محايدة» و«شفافة». وأوضح لاحقا أنه أراد باستقالته أن يدق «ناقوس الخطر» إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.

وكانت الانتخابات البلدية مقررة في الأصل في 17 ديسمبر 2017 ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية، إلى 25 مارس 2018.