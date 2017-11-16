المنامة (وكالات)

ألقت القوات الأمنية في البحرين القبض على إرهابي متهم بالتفجير الإرهابي بحافلة لنقل الشرطة في 27 أكتوبر فيما هرب شريكه إلى إيران، وبحسب بيان نشرته وزارة الداخلية على حسابها الرسمي على تويتر، عمل الاثنان ضمن خلية إرهابية، خططت وأعدت ونفذت سلسلة من الأعمال الإرهابية، ومرتبطة بعناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران وتجمعها صلات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، وساهم الكشف عن هذه الخلية الإرهابية، في إحباط مخطط كبير كان يستهدف شخصيات معينة في الدولة بالإضافة إلى 3 مواقع لأنابيب النفط في البلاد وذلك بعد رصدها والشروع في تجهيز العبوات الناسفة لاستخدامها في تنفيذ هذه الجرائم الإرهابية.

وتابع البيان أن عناصر الخلية الإرهابية تلقوا، تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على استخدام وتصنيع المواد المتفجرة والأسلحة النارية بجانب توفير الدعم والتمويل المادي واللوجستي.

وأوضحت الوزارة أن أعضاء الخلية سافروا في أكتوبر 2011 براً إلى سوريا ومنها إلى إيران من دون ختم جوازات السفر في المنافذ السورية والإيرانية، كما قاموا بالسفر إلى إيران مرة أخرى في يوليو من العام 2017.

وكشف البيان أن الخلية الإرهابية ضمت كلاً من المدعو قاسم عبدالله علي «قاسم المؤمن» هارب وموجود بإيران، مسقط جنسيته ومحكوم بالمؤبد بقضايا إرهابية، والمسؤول عن تنسيق تدريب العناصر الإرهابية، والمدعو صادق جعفر آل طوق هارب وموجود بإيران، مطلوب في قضايا إرهابية تتضمن صناعة وحيازة قنابل محلية الصنع، المدعو زهير إبراهيم جاسم عبدالله، مقبوض عليه، شارك في التخطيط وتنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية، تلقى تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة بإيران، ضبط بحوزته هاتف مشفر تمت برمجته بإيران ويعمل بشريحة إيرانية للتواصل بين عناصر الخلية الإرهابية وتبادل الرسائل المشفرة بينهم المدعو مهدي إبراهيم جاسم عبدالله هارب وموجود في إيران، محكوم 30 سنة في قضايا إرهابية، ضالع في صناعة المتفجرات، والمدعو محمد مهدي محمد حسن، هارب، مشارك رئيسي في التخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية وتصنيع العبوات الناسفة، محكوم في ثماني قضايا سرقة بالإكراه وقضايا شغب.

وشملت التدريبات التي تلقتها عناصر الخلية على أيدي مدربين إيرانيين، تصنيع واستخدام العبوات الناسفة، طبيعة وأنواع المواد المتفجرة C4 وTNT وRDX، أنواع العبوات المتفجرة والصواعق، صناعة القوالب الخاصة بالعبوات المتفجرة، أعمال التفجير والرماية بالسلاح الناري من نوع «كلاشنكوف»، وبعد الانتهاء من التدريبات النظرية، انتقلت المجموعة إلى معسكر للتطبيق العملي على تفجير العبوات الناسفة وكيفية توجيهها وقوة تفجير الصاعق والرماية بواسطة الأسلحة النارية.

وتابع بيان الداخلية، أنه بعد إتمام التدريبات، تلقت الخلية الإرهابية، تكليفات من المدعو قاسم المؤمن، تضمنت البحث عن مكان آمن لتخزين المواد الداخلة في صناعة المتفجرات والأسلحة النارية وإيجاد مكان مناسب يستخدم كورشة لتصنيع العبوات الناسفة.واستعداداً للعمل الإرهابي والبحث عن أهداف حساسة لاستهدافها وبالتوازي مع هذه التكليفات، قام المدعو قاسم المؤمن بتزويد أفراد الخلية الإرهابية بالدعم المالي اللازم لتنفيذ الأعمال الإرهابية، وقام أفراد الخلية وبعد عودتهم من إيران باستئجار شقة سكنية واستخدامها كورشة لتصنيع العبوات الناسفة، حيث ضبط بها مجموعة من المواد التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة والتي وضع بعضها في حواجز مطاطية مماثلة لتلك التي استخدمت في التفجير الذي طال حافلة الشرطة في نوفمبر الجاري.

ومن بين الأعمال الإرهابية التي نفذتها الخلية الإرهابية، استهداف دورية شرطة بمنطقة سترة بتاريخ 12 فبراير الماضي وأخرى بتاريخ 14 فبراير بذات المنطقة عن طريق عبوات ناسفة، ورصد ومعاينة دورية شرطة واستهدافها بتاريخ 13 أغسطس الماضي باستخدام عبوة متفجرة، والتخطيط وتجهيز العبوة الناسفة وتفجيرها في الديه، بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة أثناء تأمين موسم عاشوراء، واستهداف حافلة لنقل الشرطة بتاريخ 27 أكتوبر، باستخدام قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد مما أسفر عن استشهاد الشرطي سلمان أنجم وإصابة تسعة، وقالت الداخلية البحرينية في ختام بيانها إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضايا الإرهابية المذكورة إلى النيابة العامة، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري، جارية للقبض على بقية العناصر الإرهابية وأية عناصر أخرى ذات علاقة.