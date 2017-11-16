فرنسا تجدد دعوتها لحوار حازم حول البرنامج الصاروخي الإيراني بعيداً عن الاتفاق النووي

باريس (رويترز)

جددت فرنسا دعوتها إلى حوار حازم مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ومفاوضات محتملة بشأن القضية بعيداً عن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس روماتيه إسباني للصحفيين في إفادة يومية «فرنسا قلقة من الوتيرة المستمرة لبرنامج إيران الصاروخي الذي لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، ويمثل مصدراً لعدم الاستقرار وانعدام الأمن للمنطقة».

ويدعو القرار 2231، المنصوص فيه على الاتفاق النووي، إيران إلى عدم الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بالصواريخ القادرة على حمل قنابل نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا من هذا القبيل. ولم يصل القرار إلى حد حظر هذا النشاط صراحة. وقالت روماتيه إسباني «فرنسا تود بحث جميع الخيارات الدبلوماسية: حوار سياسي صريح وحازم مع إيران وتحقيقات تجريها الأمانة العامة للأمم المتحدة وإذا لزم الأمر عقوبات أوروبية جديدة ضد الكيانات أو الأفراد الإيرانيين الضالعين في البرنامج الباليستي، وأخيراً فتح مفاوضات بشأن الأمر».