آن الأوان لاستراتيجية موحدة ضد تدخلات إيران في المنطقة

أحمد مراد (القاهرة)

شدد سياسيون ومحللون في القاهرة على ضرورة أن يخرج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بنتائج على مستوى الأحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية جراء التدخل الإيراني السافر في شؤون الدول العربية وبالأخص لبنان واليمن والبحرين، وأكدوا أنه آن الأوان لصياغة استراتيجية عربية موحدة لردع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.

وأشاروا إلى أن الوضع المتوتر في لبنان والاعتداء الإرهابي في البحرين من المتوقع أن يزيدان من سخونة الاجتماع المرتقب، داعين إلى ممارسة كافة أوراق الضغط الإقليمي والدولي لردع السياسات الإيرانية العدائية، ولاسيما وأن طهران رفعت من مستوى تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة العربية.

وكانت السعودية طلبت منذ أيام عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الأحد المقبل، وجاء على خلفية التدخلات الإيرانية في دول المنطقة العربية.

وكشفت مذكرة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء عن أنه تقرر عقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بعد موافقة البحرين والإمارات على الطلب السعودي، وبعد التشاور مع جيبوتي التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.