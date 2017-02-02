هيئة التقييس تنظم ندوة في تايوان حول المتطلبات الخليجية للحلال

الرياض (الاتحاد)

وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً، خارطة طريق لعام 2017، مع المكتب التايواني للمواصفات والمقاييس والتفتيش BSMI، وذلك لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الموقعة في 25 سبتمبر من العام الماضي 2016.

وأوضح معالي نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أن خارطة الطريق شملت عدداً من مجالات التعاون بين الهيئة ومكتب المواصفات التايواني في مجال المواصفات والمقاييس وإجراءات تقويم المطابقة وشارة المطابقة الخليجية، كما ركزت على تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين وبناء القدرات الفنية، بما يساهم في تطوير وتأهيل الكفاءات الفنية في الدول الأعضاء.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها وفد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون برئاسة أمين ملا إلى تايوان تم في إطارها تنظيم ندوة عن المتطلبات الخليجية للحلال قدمها معالي الأمين العام للهيئة وحضرها أكثر من مائة مشارك ومشاركة من مختلف القطاعات الصناعية والتشريعية والمنظمات المسؤولة عن الحلال في تايوان.

وشملت الندوة عدداً من الموضوعات المهمة، مثل النظام الخليجي الموحد للحلال، ودور هيئة التقييس في مجال الحلال، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية في مجال الحلال، ومتطلبات الجهات المانحة لشهادات الحلال، والتوجهات المستقبلية في هذا المجال.

كما تم تنظيم ندوة أخرى تعريفية عن الهيئة وأنشطتها وإنجازاتها وخطتها الاستراتيجية (2016-2020م) قدمها الدكتور زكي الرباعي رئيس قسم التسويق والعلاقات الدولية بالهيئة.