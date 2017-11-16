زلزال إيران يكشف فساد الحكومة

عواصم (وكالات)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، إن سرعة انهيار منازل شيدتها الحكومة بسبب الزلزال يشير إلى وجود فساد وقت بنائها.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن روحاني قوله في اجتماع للحكومة الإيرانية، «عندما يصمد منزل بناه مواطنون في منطقة سرب الذهب، وينهار مبنى أمامه شيدته الحكومة، فهذا دليل على وجود فساد».

وانتشرت صورة بين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مبنى في سرب الذهب عليه آثار دمار قليل نسبياً بجانب مبنى آخر تعرض لدمار كبير، وهو من تلك المباني التي شيدتها الحكومة.

وأذكت هذه الصورة فكرة أن سوء حالة الأبنية الحكومية كانت سبباً في زيادة عدد القتلى والمصابين جراء الزلزال.

في غضون ذلك، تواجه السلطات الإيرانية صعوبة في إيصال مساعداتها إلى المنكوبين في المناطق النائية من الزلزال الذي ضرب غرب البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، إذ شكا سكان في منطقة الزلزال من بطء تحرك الحكومة، وعدم كفاءة إجراءاتها في مواجهة الكارثة التي ألمت بهم، وتحدثوا عن معاناتهم للحصول على الغذاء والماء والمأوى.

وبحسب الأرقام الرسمية الأخيرة، فإن الزلزال بقوة 7,3 درجات أوقع 530 قتيلا في إيران كلهم في محافظة كرمنشاه، وثمانية آخرين في العراق.

بينما قدرت الأضرار المادية في إيران وحدها بـ26 ألف مليار ريال إيراني (6,3 مليارات دولار أميركي)، شملت هدم 30 ألف منزل، وتدمير قريتين بالكامل.