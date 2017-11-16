روسيا تلزم الإعلام الأجنبي بكشف مصادر تمويله

موسكو (وكالات)

أرغم مجلس النواب الروسي أمس وسائل الإعلام الأجنبية على التسجيل كوكلاء أجانب في موسكو وعلى كشف مصادر تمويلها. وأوردت وكالات الأنباء الروسية أن 414 عضوا في مجلس النواب، البالغ عدد أعضائه 450 عضوا، صوتوا لصالح مشروع القانون، وأنه لم يصوت أي مشرع ضده. وجاء القانون الجديد إثر إجبار واشنطن شبكة «آر.تي» الإعلامية التي تمولها الحكومة الروسية، والمعروفة بـ«روسيا اليوم» على التسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة. وتحتاج التشريعات في موسكو لموافقة مجلس الاتحاد الروسي والرئيس فلاديمير بوتين حتى تصبح قانوناً.