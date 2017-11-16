«جنيف لحقوق الإنسان» ينظم مؤتمراً حول الأديان في يونيو

جنيف (الاتحاد)
أعرب رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، معالي الدكتور حنيف حسن علي القاسم، عن أسفه لتصاعد ظاهرة كراهية الأجانب والتعصب والتهميش الذي يستهدف اللاجئين والمهاجرين والمشردين داخلياً في العديد من مناطق العالم. وأشار في كلمة بمناسبة «اليوم العالمي للتسامح» الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، إلى أن السكان في مناطق النزاع أو المناطق المتضررة من تغير المناخ ليس لديهم خيار آخر سوى الفرار من مجتمعاتهم، نظراً إلى تزايد التطرف العنيف، وإلى وجود تأثير سلبي ناتج عن النزاع المسلح.
وقال القاسم: «إن الحركات الشعبية والأحزاب اليمينية تسعى إلى إضفاء الشرعية على أيديولوجياتها السياسية، من خلال خطاب الكراهية والتعصب والقوالب النمطية للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخلياً»، وأضاف: «إن استبعاد النازحين وتهميشهم كما هي الحال في العديد من البلدان يزيد من كراهية الأجانب والتعصب والعنصرية». ودعا المجتمعات في المنطقة العربية وفي الغرب إلى الوقوف متحدين للتصدي معاً للتطرف العنيف والإرهاب العشوائي.
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