واشنطن تعارض العقوبات ضد ميانمار

نايبييداو (وكالات)
دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من نايبييداو عاصمة ميانمار أمس إلى إجراء تحقيق مستقل عن ارتكاب الجيش البورمي انتهاكات شنيعة ضد أقلية الروهينجا المسلمة، لكنه عارض في الوقت نفسه فرض أي عقوبات ضده في الوقت الحاضر. وقال تيلرسون، إنه لا ينصح بفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق ضد ميانمار، بل إن هذه العقوبات يحتمل أن تكون مخصصة ضد شخصيات رئيسية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الزعيمة أون سان سوتشي، قال تيلرسون: «إذا كان لدينا معلومات جديرة بالثقة وبالاعتماد عليها، فإن استهداف أفراد بعينهم في ميانمار بالعقوبات يمكن أن يكون مناسباً». واكتفى بالقول، إن ما يحصل في إقليم راخين «فظيع»، واصفاً تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالخطوة «المفيدة للجميع».
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