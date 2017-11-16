الحريري رداً على عون: أنا بخير وسأعود كما وعدت

الرياض روما (وكالات)
أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري مجدداً أمس، أنه بخير ويعتزم العودة إلى لبنان، وذلك بعد فترة وجيزة من تصريح للرئيس اللبناني العماد ميشال عون زعم فيها أن الحريري محتجز في السعودية.
وأكد الحريري على حسابه على موقع تويتر، أنه «بألف خير»، وسيعود إلى لبنان مثل ما وعد. وقال «بدي كرر وأكد أنا بألف ألف خير، وأنا راجع إن شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم». وكان عون قال في وقت سابق أمس، إنه لا يوجد ما يبرر بقاء الحريري في السعودية، واعتبر أن هذا دليل على أنه «محتجز وموقوف» في السعودية، على حد زعمه.
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من جانبه، نفى عقاب صقر، النائب عن تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل أن يكون الحريري وأسرته محتجزين في الرياض. وقال صقر لرويترز، إن الحريري تحدث إليه أمس الأربعاء.
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الإفراج عن السعودي المختطف في لبنان
بيروت (د ب أ)
أفرج مساء أمس عن مواطن سعودي مختطف في لبنان منذ خمسة أيام، حيث تسلمته مخابرات الجيش اللبناني. وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أنه «تم الإفراج عن المخطوف السعودي، علي البشراوي، وقد تسلمته مخابرات الجيش اللبناني، وترك بمفرده بعد أن أوصلته سيارتان إلى منطقة مهجورة في حوش السيد علي( شرق لبنان)». يذكر أن المواطن السعودي اختُطف في العاشر من الشهر الجاري.