مبيعات قياسية لألبوم تايلور سويفت الجديد

لوس أنجلوس (رويترز)
قالت شركة نلسن ميوزيك أمس الأول الثلاثاء، إن ما يربو على مليون نسخة بيعت من الألبوم الجديد للمغنية الأميركية تايلور سويفت، في أول أربعة أيام من طرحه بالأسواق، لكن النجمة لم تتمكن من تحطيم الرقم القياسي الذي حققته المغنية البريطانية أديل قبل عامين.
حقق ألبوم سويفت الجديد «ريبيوتيشن» مبيعات في الولايات المتحدة بلغت 1.05 مليون نسخة، على الرغم من أنها لم تجعل الأغنيات الجديدة متاحة عبر خدمات البث على الإنترنت، وبذلك يكون ألبوم سويفت قد حصل على لقب أفضل الألبومات مبيعاً عام 2017.
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وبذلك تكون سويفت (27 عاما) التي تتعامل مع شركة «بيج ماشين ريكوردز» المستقلة للتسجيلات الصوتية قدمت أربعة ألبومات بيع منها أكثر من مليون نسخة في أول أسبوع وهي «1989» و«ريد» و«سبيك ناو»، إلى جانب الألبوم الجديد.
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وستتوافر بيانات عن مبيعات الألبوم في أسبوعه الأول الأسبوع المقبل عندما يحتل «ريبيوتيشن» صدارة قائمة «بيلبورد 200».