«أبوظبي للتنمية» يمول سدي أعالي عطبرة وستيت في السودان بـ330 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، في حفل تدشين مشروع محطة كهرباء مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت الذي افتتحه فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بحضور محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، وحمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان، وعدد من مسؤولي الحكومة السودانية.

وساهم الصندوق بنحو 330 مليون درهم (90 مليون دولار) لتمويل مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت في شرق السودان، وتستفيد من المشروع حوالي 93 قرية، و11 مدينة سكنية مزودة بالمرافق الخدمية، بالإضافة إلى الإمداد الكهربائي ومياه الشرب وشبكات الطرق.

وأشاد فخامة الرئيس عمر حسن البشير خلال حفل التدشين بدور قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقوف إلى جانب السودان وتقديم الدعم للشعب السوداني، مؤكداً أن دعم قيادة الإمارات ليس بجديد وإنما هو ممتد منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

كما أشاد فخامته بدور صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المشروع الذي يساهم في تحقيق نهضة تنموية في المناطق الشرقية من السودان.