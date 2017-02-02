«أبوظبي للتنمية» يمول سدي أعالي عطبرة وستيت في السودان بـ330 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، في حفل تدشين مشروع محطة كهرباء مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت الذي افتتحه فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بحضور محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، وحمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان، وعدد من مسؤولي الحكومة السودانية.
وساهم الصندوق بنحو 330 مليون درهم (90 مليون دولار) لتمويل مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت في شرق السودان، وتستفيد من المشروع حوالي 93 قرية، و11 مدينة سكنية مزودة بالمرافق الخدمية، بالإضافة إلى الإمداد الكهربائي ومياه الشرب وشبكات الطرق.
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كما أشاد فخامته بدور صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المشروع الذي يساهم في تحقيق نهضة تنموية في المناطق الشرقية من السودان.
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