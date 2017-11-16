اعتقال 75 إيرانياً بالنجف أثاروا «فتنة طائفية»

بغداد (الاتحاد)

أعلن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، أمس: «إنه تم اعتقال 75 إيرانياً في محافظة النجف، أثاروا فتنة طائفية، وأججوا معاداة العرب»، مشيراً إلى أنه «لن تتم مجاملة أي وافد، وعليهم الالتزام بالقوانين العراقية».

وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي في النجف: «إن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول التلاعب بأمن المواطن والبلد، والوافدين بالذات الذين عليهم أن يلتزموا بالقانون». وحذر الأعرجي عدم الملتزمين بالقانون من أنهم سيواجهون «محاسبة شديدة». وكان عدد من الإيرانيين قاموا خلال زيارة العتبات المقدسة في النجف، مؤخراً، بكتابة شعارات معادية للعرب وأميركا على الأرض في النجف وكربلاء.