مقتل 48 من «داعش» بمعارك غرب الأنبار

بغداد (وكالات)

أعلن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات غرب محافظة الأنبار العراقية أمس، مقتل 48 من تنظيم «داعش» خلال يومين، وقال إن فعاليات قيادة العمليات غرب الأنبار من الاثنين وحتى أمس، أسفرت عن «مقتل 48 من (داعش) بينهم انتحاريون».

وأشار إلى تحرير قرى جرن الجزيرة، والتاجة، والجديش، والدير، والخور، والعجامية، والبودية، والصمة، والبيضة، والجعبرية، والحسانية، وجبيل، والسمسية شمال نهر الفرات، مؤكداً استمرار القوات بالتقدم باتجاه قضاء راوة، فيما نفذ طيران التحالف الدولي سبع ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش» في قضاء راوة.