الكونجرس الأميركي يعلن «النجباء» جماعة إرهابية

واشنطن (وكالات)

أعلن الكونجرس الأميركي أمس، «حركة النجباء» إحدى فصائل ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقية، جماعة إرهابية، مبيناً أنه «على الرئيس الأميركي تطبيق حظرها والشخصيات الأجنبية المسؤولة أو المرتبطة بها خلال فترة لا تزيد على 90 يوماً».

ونشر الموقع الرسمي للكونجرس الأميركي مؤخرا، تقريراً حول «قانون الكونجرس» لفرض الحظر على عملاء إيران في المنطقة خلال عام 2017، وتم تسليم مسودة القانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي للبت فيها.

وجاء في التقرير أنه ثبت للكونجرس من خلال دراساته وتحرياته، أن التدريب والميزانية والتسليح الذي تحصل عليه قوات «النجباء»، يتم تأمينها من قبل فيلق «القدس» و«الحرس الثوري» الإيراني، ويؤدي «حزب الله» اللبناني مهمة الاستشارة والتدريب لهذه الحركة.

وأضاف موقع الكونجرس، أن «النجباء أوفدت مقاتلين إلى سوريا للدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد، ومن ضمن العمليات التي قامت بها في سوريا محاصرة مدينة حلب»، مشيرا إلى أن «الأمين العام للحركة الشيخ أكرم الكعبي متهم بتهديد السلم والاستقرار في العراق، وشارك في قصف المنطقة الدولية المعروفة بالمنطقة الخضراء في بغداد بقذائف الهاون خلال عام 2008».

وأضاف التقرير، أن «الكعبي وبقية قيادات الحشد الشعبي يأتمرون بأوامر مرشد الجمهورية الإيرانية على خامنئي، وأنه أعلن في عام 2016 دعمه لحزب الله اللبناني».

وأكد الكونجرس الأميركي في التقرير أن «المتحدث الرسمي باسم النجباء أعلن في عام 2017 عن تأسيس لواء في الحركة بهدف تحرير الجولان السوري المحتل»، وأن هذه الحركة تلعب دوراً مهماً في تأمين الطريق الواصل بين إيران ولبنان لإيصال المساعدات العسكرية لـ«حزب الله» اللبناني.