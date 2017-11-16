برلمان العراق يصوّت على رفع حصانة نواب «الانفصال» اليوم

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

يصوت اليوم مجلس النواب العراقي على رفع الحصانة ومقاضاة النواب المشاركين في استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر الماضي، فيما أكدت مصادر كردية مطلعة، أن حكومة الإقليم في وضع صعب نتيجة تفاقم الضائقة المالية التي تكاد تتحول إلى «كارثة»، وضغط المعارضة الداخلية، وإصرار بغداد على «الالتزام بالدستور وفرض السلطات الاتحادية» على الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات. وأكدت أنه لامخرج أمام الأكراد سوى التوافق مع بغداد، وإلغاء نتائج الاستفتاء، مقابل حل «يحفظ ماء الوجه».

وقالت مصادر برلمانية في بغداد إنه تم التصويت على إدراج تقرير اللجنة القانونية في جدول أعمال المجلس بعد تقديم طلب موقع من 25 نائباً الثلاثاء، لكن خروج النواب الأكراد من الجلسة أخل بالنصاب، ما دفع لتأجيل الجلسة إلى اليوم .

وأضافت أن «اللجنة أوصت برفع الحصانة ومقاضاة النواب المصوتين، وهم أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بكاملها، ونواب عن الاتحاد الوطني، ومن الكتل الكردية الأخرى». وتابعت أن «المحكمة الاتحادية لها القول الفصل في مصير النواب».

في ذات الوقت، شهدت اجتماعات اللجان النيابية بالبرلمان العراقي، مشاركة بعض النواب الأكراد من أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي. وترأس عبد الباري زيباري اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، كما عاد نواب آخرون من لجان شؤون الخدمات والتعليم العالي والصحة النيابية، وشارك محسن السعدون باجتماع للجنة القانونية.