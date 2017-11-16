«الشرعية» تحقق مكاسب ميدانية جديدة في نهم والجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

حقق الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس الأربعاء، مكاسب ميدانية جديدة في معاركه ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلدة نهم القريبة من صنعاء وفي محافظة الجوف الشمالية.

وذكر الجيش الوطني في بيان أن قواته أحكمت سيطرتها على عدد من التلال والمرتفعات الجبلية المطلة على منطقة محلي بنهم، مشيراً إلى أن القوات المدعومة بغطاء جوي من التحالف تمكنت من تحرير تبتي الرباح وصالح المطلتين على وادي محلي، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها ضد الميليشيات الانقلابية، واستمرت حتى وقت متأخر مساء الأربعاء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، غارتين على الأقل على أهداف للميليشيات في منطقتي محلي والمدفون جنوب غرب نهم البلدة التي تبعد 40 كيلومتراً عن عاصمة البلاد، وتشهد معارك متواصلة منذ ديسمبر 2015.

وخلفت الغارات الجوية والمواجهات الميدانية قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي والقوات المتحالفة معها، والتابعة للمخلوع علي صالح، وأوقعت خسائر مادية.