«إبداعات نسوية» في «العويس الثقافية» 29 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في الساعة السابعة والنصف من مساء الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2017، المعرض المشترك «إبداعات نسوية»، ثم تعرض الفيلم الروائي «حنة» من تأليف وإخراج صالح كرامة، وذلك في مبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبي.

تشارك في المعرض كل من الفنانات: الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، ونجاة مكي، وسلمى المري، وجنان الأنصاري، وخولة درويش، وسلوى العايدي، وسمية الريس، وفاطمة الحمادي، وفاطمة لوتاه، وفرح اليوسف، وليلى الزين ضاهر، وماجدة نصر الدين، ومنى الخاجة، ومها الكلابي، ومي النعيمي، ونادية وهدان، ونعيمة الميمني، ووفاء الخازندار.