الزخرفة والتذهيب في مركز «الخط العربي»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن البرنامج الثقافي لإدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، أقيمت العديد من الورش الفنية والنشاطات المختلفة في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة في شهر نوفمبر الحالي. ومن بين هذه الأنشطة الفنية أقيمت ورشة «زخرفة وتذهيب»، أشرف عليها مصعب شامل، وورشة «روائع الزخارف الأندلسية»، كما أشرف مصعب شامل على ورشة «الخط في في المصاحف العباسية».

وفي فن الخط أيضاً، خصصت مجموعة من الورش مثل ورشة «أهم أعلام الخط العربي عبر العصور» بإشراف محمد فاروق، تم استعراض سلسلة الخطاطين الأعلام عبر العصور وأعمالهم المشهورة، وقراءة سيرتهم وإنجازاتهم الكبيرة، كما أشرف فاروق على ورشة «خصائص و أنواع الخطوط العربية»، وورشة «أدوات الخط العربي واستعمالاتها»، وورشة «أساسيات الخط الديواني». كما أشرف محمد النوري على ورشة «الكتابة على الورق المقهر».