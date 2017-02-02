يتخلى عن شقته الفاخرة لمحتاج

أبوظبي (الاتحاد)

قرر المليونير الإنجليزي ماركو روبنسون «48 سنة» التخلي عن شقته المفروشة بالكامل لشخص أو عائلة مجاناً من دون أي مقابل.

ويملك ماركو، الأب لطفلين، حالياً 150 منشأة في أنحاء العالم، من بينها الشقة التي تقع في الطابق العلوي في بناية بمدينة بريستون البريطانية، ويبلغ سعرها بالأثاث 120 ألف جنيه إسترليني، وتتكون من ثلاث غرف نوم. ويصور ماركو، وفق موقع «etro»؛ فيلما وثائقياً سيتم من خلاله تحديد الفائز بالشقة على مدار الأسابيع الستة المقبلة؛ لأنه يريد شخصاً يتمتع بمواصفات معينة، وهي أن يكون في حاجة ماسة لمنزل ليشعر بالأمان، مضيفاً أنه لن يجد صعوبة في إيجاد مثل هذا الشخص؛ لأنه يوجد كثير من المحتاجين، ولكن الصعوبة في الاختيار بينهم.

وقال ماركو، إنه عندما احتاج للمساعدة في بداية حياته، حصل عليها من أشخاص غير متوقعين، ما جعله يستعيد الثقة بنفسه، ويريد الآن أن يفعل الشيء نفسه، معرباً عن أمله بأن يلهم آخرين من الأثرياء بالقيام بفعل مماثل.

ويجب أن يزيد عمر من يتقدم للحصول على شقة ماركو عن 18 عاماً، بالإضافة إلى تقديمه تفسيراً بما لا يزيد على فقرتين عن أسباب قبوله دون غيره للحصول على الشقة.