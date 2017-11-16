مسؤولون: بناء حضاري استثنائي ملهم للأجيال القادمة

أبوظبي (وام)

أكد عدد من القيادات المحلية اعتزازهم بافتتاح متحف اللوفر أبوظبي، مشيرين إلى كونه إنجازاً حضارياً عالمياً، وأضافوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن الحدث يعكس التسامح والتلاقي الثقافي الإنساني في أرقى صوره على أرض الإمارات، وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن متحف اللوفر أبوظبي بناء حضاري استثنائي ملهم للأجيال القادمة، ومتحف عالمي يجمع الحضارات في نقطة ضوء على خريطة دولة الإمارات، تعكس قيم التسامح والمحبة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة.

وأضاف النعيمي أن دولة الإمارات، وبفضل نهج قيادتها الرشيدة، تؤكد دوماً أهمية الانفتاح على الآخر وتعزيز التبادل الحضاري والثقافي، وتعمل على تقديم رسالة للأجيال لتتعلم قيم التسامح والتواصل مع الثقافات العالمية وتحقيق السعادة لمجتمعنا الإماراتي. وقال معاليه «إن اللوفر أبوظبي صرح تعليمي يحتضن تجارب غنية وحيوية ستحقق للطلبة تجربة اكتشاف الفن والتاريخ وعلم الآثار من خلال هذا البناء الحضاري الذي يعد أعجوبة العالم الجديدة، وسيحقق فرصاً تدريبية تطبيقية لطلبة الجامعات، سيوظفون من خلالها مخرجاتهم التعليمية، بما يوفره المتحف من معروضات فنية من مختلف الحضارات والثقافات، وبما يشكله من نقطة تلاق للتجارب الإنسانية بعيداً عن الحدود الجغرافية، بهدف المعرفة والتعليم للجميع».

من ناحيته أكد الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، على أهمية إنشاء متحف اللوفر العالمي بأبوظبي، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي يربط بين الثقافات، ما يضيف إنجازا حضاريا مميزا لسجل الإنجازات المتتالية والمستمرة للدولة.

وقال الدكتور البيلي: «إننا في جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» نؤكد أهمية هذا المتحف ليكون حلقة وصل بين الشرق والغرب، حيث إن محتويات المتحف ساهمت في التطور الحضاري والثقافي والفني على مستوى العالم».