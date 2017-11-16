رئيسة النيبال تزور متحف اللوفر أبوظبي

أبوظبي (وام)

زارت فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري، رئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية والوفد المرافق لها، أمس، متحف اللوفر أبوظبي، وذلك ضمن زيارتها الرسمية إلى الدولة.

ورافق فخامتها خلال الجولة في المتحف سيف غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، حيث اطلعت فخامتها على أبرز التحف الفنية من ضمنها تمثال «مايتريا» من مملكة مالا في نيبال يعود إلى تاريخ 1200 - 1100 بعد الميلاد، وتمثال «كوديا، أمير لغجش» من متحف اللوفر في باريس، و«تنين مجنح» من الصين، وتمثال «شيفا الراقص» من الهند، و«نافورة الضوء» لفنان المعاصر أي ويوي.

ويعد متحف اللوفر أبوظبي أول متحف عالمي في الوطن العربي، بأسلوبه المعماري المتفرّد، يشرح محطات تاريخ البشرية عبر مجموعات فنية غنية بالتحف الأثرية والأعمال المعاصرة.