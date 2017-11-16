ضغوط أوروبية على فنزويلا

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على حظر أسلحة ضد فنزويلا يوم الاثنين الماضي، كجزء مما اعتبروه «إجراءات تقييدية» للضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لكي تجنح لحكم القانون والديمقراطية. ووضع الوزراء إطار عمل قانوني لفرض عقوبات تتضمن حظر سفر وتجميد أرصدة لمسؤولين حكوميين، وهي خطوة اتخذتها بالفعل أيضاً إدارة ترامب ضد عشرات المسؤولين في الحكومة الفنزويلية. ولكن الوزراء لم يعلنوا أسماء مسؤولين بعينهم قد يقعون تحت طائلة هذه العقوبات، قائلين إنهم ما زالوا يأملون أن تستطيع فنزويلا أن تجد «طريقاً تفاوضية سلمية» للخروج من أزمتها السياسية والاقتصادية.
وأعلن الوزراء الأوروبيون في بيان أن «المسؤولية الأولى في إنهاء أزمة فنزويلا تقع على عاتق أهلها. والاتحاد الأوروبي يناشد الحكومة أن تستعيد عاجلاً المشروعية الديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويناشد المعارضة بأن تعمل متحدة في سبيل حل تفاوضي للتوترات الحالية من أجل مصلحة البلاد».
والضغط الأوروبي الجديد على فنزويلا يأتي في الوقت الذي تترنح فيه البلاد من أزمة اقتصادية تسببت في أرقام تضخم فلكية، وفاقمت معدلات الفقر ودمرت الخدمات العامة وقضت على المخزون في متاجر الطعام والصيدليات، مما تسبب في صعوبات واسعة النطاق، وأجبرت مئات الآلاف من الفنزويليين على الهجرة. وقد أشار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى الانتخابات الأخيرة التي تخللتها مزاعم بالتزوير والتلاعب الانتخابي باعتبارها حافزاً على قرارهم الذي اتخذوه يوم الاثنين. ودعا الوزراء نظام مادورو إلى إجراء «تحقيق شامل ومستقل» في نتائج الانتخابات.
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وفي تجلٍ آخر لتزايد القلق بشأن أزمة فنزويلا، عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، اجتماعاً غير رسمي لمناقشة الوضع المتدهور فيها وتداعياته على الاستقرار الإقليمي. وغاب عن الاجتماع السفير الفنزويلي رفاييل راميريث، الذي عقد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه أن الاجتماع «عمل معادٍ» من الولايات المتحدة، وانتهاك لسيادة فنزويلا. وكتب تغريدة على تويتر قال فيها: «سنحل مشاكلنا بأنفسنا، وفي سلام». ورفضت الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، حضور الاجتماع مما يوحي بأن أي مسعى من الولايات المتحدة أو دول أخرى في المجلس لاتخاذ إجراء ضد فنزويلا قد يلقى على الأرجح مقاومة قوية.
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ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»