محمد بن زايد يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في قصر الشاطئ، معالي جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالدكتور جيم يونغ كيم، وبحث معه مجالات التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والمالية ومجموعة البنك الدولي، إضافة إلى استعراض أهم التطورات التقنية الحديثة في المجال الاقتصادي وانعكاسها على الابتكارات في التنمية البشرية والاقتصادية.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية والمالية التي تهم المجتمع الدولي وتأكيد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي.

وحضر اللقاء معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.