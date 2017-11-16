أبوظبي (الاتحاد)

استقبل سيف سعيد القبيسي، مدير عام مكتب التنظيم والرقابة، كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في مقر المكتب بأبوظبي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المكتب والهيئة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون المشترك في تطبيق الإطار الرقابي للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المشتركة ذات الصلة. وأكد سيف سعيد القبيسي، مدير عام المكتب، أن العمل يجري عن كثب مع جميع الشركاء الإستراتيجيين لتحقيق الأهداف المرجوة، والارتقاء بالقطاع، وضمان رفع الكفاءة والاستدامة. وقال: «إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برفاهية مواطنيها، والذي يتضّح جلياً من خلال رؤية 2021، وخطة أبوظبي، والتي تُحدد مؤشرات البنية التحتية المستدامة، مع الحفاظ على البيئة وضمان التوازن المثالي بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية». من جانبه، قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن الهيئة بصفتها الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والأمان والأمن، وتسعى دائماً لتعزيز العلاقات والتعاون مع الجهات المعنية، وتكريس جهودها الرامية إلى الاستدامة».