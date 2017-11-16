الفجيرة (الاتحاد)

افتتح خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أول معرض للاستثمار العقاري تنظمه شركة رابطة الأعمال في مركز الفجيرة للمعارض التابع للغرفة بحضور خليفة مسعود الكندي رئيس لجنة المعارض بالغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وسلطان جميع عبيد نائب المدير العام مدير مركز الفجيرة للمعارض بالوكالة وعدد من أصحاب الأعمال والزوار.

وأكد خليفة مطر الكعبي حرص الغرفة على النهوض بقطاع المعارض في إمارة الفجيرة وإبراز أهمية صناعة المعارض لارتباطها ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى فتح قنوات للتواصل بين المنتجين والمستهلكين وتقديم فرص للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات المختلفة.

وقال الكعبي إن صناعة المعارض أصبحت فناً عالمياً راقياً يلعب دوراً كبيراً في انعاش اقتصادات الدول وزيادة دخولها من خلال توسيع قاعدة استثماراتها وأنها تحفز وتعزز روح التنافس بين مختلف الشركات المحلية والأجنبية.

وأشاد الكعبي بمعرض الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن القطاع العقاري سيبقى أحد أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في الإمارات، نظراً إلى الأعداد الكبيرة من المقيمين، لاسيما أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، وذلك لما تتمتع به الدولة من استقرار اقتصادي وأمني، إضافة إلى وجود التشريعات التي تكفل حقوقهم المادية والمعنوية، فضلاً عن البيئة الاستثمارية المشجعة للأعمال.

وقال خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة إن الاستثمار العقاري يعتبر من أفضل المجالات الاستثمارية طويلة الأمد وذلك للإقبال المتزايد على امتلاك العقارات بدرجاتها المختلفة، كما أن العقارات تعتبر محفظة لقيمة النقود.

وأضاف الجاسم أن العقار يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية باعتباره الأرضية الأساسية التي تنطلق منها مختلف المشاريع العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعمرانية.

وأوضح عماد الدين محمد أمين مدير شركة رابطة الأعمال المنظمة للمعرض، أن «افتتاح المعرض شهد إقبالا كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجمعنا من خلال الحدث الشركات العقارية وشركات التمويل والاستثمار الرائدة تحت سقف واحد». وبالتزامن مع المعرض تم افتتاح معرض «آي فجيرة للأسر المنتجة» برعاية غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والذي تنظمه بلدية الفجيرة وتشارك فيه 30 سيدة بعرض منتجاتهن من الأغذية والصناعات اليدوية والتراثية وغيرها من المنتجات المتنوعة.