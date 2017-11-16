حامد بن زايد يزور معرض دبي للطيران

دبي (وام)

قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، بزيارة إلى معرض دبي الدولي للطيران 2017.

وكان في استقباله، لدى وصوله موقع المعرض في مطار آل مكتوم في دبي، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.

والتقى سموه - خلال الجولة - بالمسؤولين وضيوف المعرض وتبادل معهم الأحاديث حول ما يقدمه المعرض من فرص مهمة وحقيقية لتطوير صناعات الطيران، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والاستفادة من الإمكانات التي يقدمها المعرض للعارضين والمهتمين بشؤون الطيران. وقام سموه بزيارة الساحة الخارجية، وتفقد عدداً من الطائرات العسكرية والمدنية والمركبات والآليات المتخصصة في الطيران والدفاع الجوي، حيث تفقد طائرة «إف 22» الأميركية وطائرة «إنقاذ» التي يعرضها المركز الوطني للبحث، وهي طائرة البحث والإنقاذ «آجوستا ويست لاند - 139» المجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المستخدمة في مجال البحث والإنقاذ، وطائرة «بي 250» وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام المتخصصة للحروب غير النظامية مثل الحرب على الإرهاب.

كما زار سموه جناحي طيران الإمارات وطيران الاتحاد. وتفقد سموه عدداً من الأجنحة والشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض والمتخصصة في مجال العديد من الصناعات المتعلقة بالطيران وأنظمة الاتصالات والدفاع الجوي، حيث تفقد سموه أجنحة وكالة الإمارات للفضاء وشركة مبادلة وشركة الإمارات للصناعات العسكرية. واستمع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان من العارضين إلى شرح موجز حول أبرز الأنشطة والمشاريع، وأهم الصناعات الحديثة التي تعرضها الشركات وخططها المستقبلية.

وأشاد سموه بالكفاءات المواطنة الشابة والطموحة التي تسعى عبر الصناعات المتخصصة إلى إبراز مهاراتها وكفاءتها، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في رفعة اسم وطنهم في المجالات كافة، وخاصة مجال الطيران والدفاع الجوي والتقنيات الحديثة في الاتصالات والإلكترونيات.