تيم كلارك: يجب تسوية بعض المسائل مع «إيرباص» قبل صفقات «إيه 380»

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكد السير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات»، التزام الناقلة تجاه طائرة «إيه 380»، مشيراً إلى أن وجود عدد من المسائل التي يجب حلها مع الشركة المصنعة «إيرباص» قبل اتخاذ قرار بشأن طلب المزيد من الطائرات في المستقبل.

وقال إن المحادثات بشأن هذه الطلبية ما تزال جارية، لكن ينبغي أن تمنح شركة ايرباص الضمانات الكاملة لاستمرار انتاج الطائرة للسنوات العشر المقبلة على الأقل، مؤكداً ثقته في مستقبل الطائرة العملاقة التي تعد طيران الإمارات أكبر مشغل لها في العالم.

وأوضح كلارك، أن طيران الإمارات استلمت 100 طائرة من هذا الطراز، ولديها 42 طائرة يتوقع استلامها خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يعني الاستمرار في الاستفادة من هذه الطائرات حتى ما بعد العام 2032.

وأضاف في لقائه مع ممثلي الصحف المحلية خلال المعرض، أنه لطالما تواصلت طيران الإمارات مع ايرباص لادخال تحسينات على الطائرة وخاصة على طرازي نيو وبلس، مشيرا إلى أن التحسينات التي جرت على الطائرة (A380) بلس جيدة لكنها ليست بنفس مستويات النسخة الجديدة (نيو) التي توقف الحديث بشأنها.