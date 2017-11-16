«فلاي دبي» تحلق بصفقة تاريخية مع «بوينج» لشراء 225 طائرة

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

وقعت «فلاي دبي»، أمس، اتفاقية تاريخية مع شركة بوينج الأميركية لشراء 225 طائرة من طراز 737 ماكس، بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليار دولار «99.2 مليار درهم»، تتضمن شراء 175 طائرة من طراز 737 ماكس، وخيارات لشراء 50 طائرة إضافية من الطراز نفسه، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من معرض دبي للطيران.

وتساهم الطلبية الجديدة للناقلة، والتي تعد الطلبية الأضخم من نوعها، للطائرات ذات الممر الواحد من حيث القيمة الإجمالية، وعدد الطائرات التي تشتريها شركة طيران في المنطقة، في الانتقال بعمليات «فلاي دبي» المستقبلية إلى مرحلة جديدة من النمو التوسع عند تسلم الطائرات ضمن الجديدة في عام 2019، وحتى عام 2029، بالتزامن مع استمرار تسلم طلبيتها السابقة التي تقدمت بها في عام 2013 لشراء 75 طائرة مؤكدة من الطراز ذاته، ليصل إجمالي طلبيات الشركة من طراز 737 ماكس إلى 300 طائرة.

وتتضمن الاتفاقية 50 طائرة من طراز 737 ماكس 10، الطراز الأحدث والأكبر في عائلة 737 ماكس، والتي تعتبر الأقل تكلفة للمقعد الواحد في كل ميل، مما يمنح الشركة عائلة من الطائرات ذات المزايا العالية المشتركة، بالإضافة إلى تكلفة تشغيل منخفضة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس فلاي دبي، أن الطلبية التي تقدمت بها لشراء 225 طائرة من طراز 737 ماكس 8و9و10 بقيمة 27 مليار دولار، تمثل كتابة فصل جديد في قصة نجاح فلاي دبي، لكونها الصفقة الثالثة منذ تأسيس الناقلة في عام 2009، وسيتم التسلم بداية من 2019 وحتى العام 2029.