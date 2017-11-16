«أكاديمية الإمارات» تشتري 6 أنظمة تدريب تشبيهية

دبي (الاتحاد)

أبرمت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، المنشأة الحديثة التي أنشأتها طيران الإمارات لتدريب الطيارين المبتدئين، اتفاقية مع شركة «تي أر يو سيميوليشن»، لشراء ستة أنظمة تدريب تشبيهية جديدة للأكاديمية. ووقع الاتفاقية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات وجايمس تاكاتس نائب تنفيذي أول أنظمة تشبيهية عالمية واستراتيجية تدريب في شركة تيكسترون إنكوربوريشن، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران.

وستتسلم الأكاديمية، بموجب هذه الاتفاقية ستة أنظمة طيران تشبيهية كاملة الحركة تعد الأولى من نوعها في صناعة الطيران العالمية وتشكل خط إنتاج جديداً لـ«تي أر يو». وسوف تصمم ثلاثة أنظمة للتدريب على طائرات «سيروس FNPT2 SR22 G6» وثلاثة أنظمة للتدريب على طائرات «إمبراير فينوم EV FTD Level II/‏MCC 100».

وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات: «تلتزم أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين بالاستثمار في أحدث التقنيات في صناعة الطيران لتوفير تجربة تدريب غنية وأكثر إشراكاً للطيارين المبتدئين. ويشكل تعاوننا مع «تي أر يو» على شراء أنظمة تدريب تشبيهية خطوة نوعية في هذا المجال».

ومن جهته، قال إيان والش، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«تي أر يو»: تتطلع «تي أر يو» لشراكة طويلة الأجل مع أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين من خلال توفير ليس فقط أجهزة تدريب طيارين مبتدئين أنظمة تدريب تشبيهية جديدة لأسطولها الحديث وإنما أيضاً توفر حلولاً تدريبية شاملة تغطي كافة القطاعات. ونحن على ثقة بتوفير أنظمة SR-22 و P100EV حلول تدريب متطورة للطلبة».