«رولز رويس»: خطط تصنيع وصيانة المحركات في أبوظبي تعزز قدراتها في صناعة الطيران

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكدت شركة رولز رويس أن خطط تصنيع وصيانة محركات الطائرات في أبوظبي، تسهم في تعزيز وجود الشركة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخدمة عملائها بشكل أسرع ومباشر، منوهة بالشراكة القوية التي تربط رولز-رويس ومبادلة للاستثمار.وقال جيسن سوتسليف، مدير التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا لدى رولز رويس، إن اختيار الشركة العاصمة أبوظبي لافتتاح مركز خدمة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخامس عالمياً للشركة، جاء لأنها المكان الأمثل لإقامة المركز، وتمتلك أفضل مقومات دعم صناعة محركات الطائرات وإصلاحها وصيانتها، في ظل الخطط الطموحة التي تتبناها شركة مبادلة.

وكانت مبادلة، ورولز رويس كشفتا في وقت سابق عن خططهما الرامية إلى تأسيس منشأة لتصنيع أجزاء محركات الطائرات في أبوظبي إلى جانب تأسيس مركز صيانة معتمد في الإمارة، في إطار التزام «رولز رويس» بتأسيس شبكة مراكز معتمدة لصيانة عائلة محركات «ترنت» تتمتع بإمكانات مرنة وتنافسية قادرة على استيعاب نمو الطلب على هذه المحركات.

وقال سوتسليف إن وجود رولز رويس في أبوظبي من خلال مركز خدمة العملاء والتعاون مع مبادلة سوف ينعكس بشكل مباشر على علاقتها مع العملاء في المنطقة وخاصة الاتحاد للطيران وطيران الإمارات اللذين يستخدمان محركات رولزرويس في العديد من طائرات أسطول الناقلتين.

وأشار إلى أن خطط النمو المستقبلي للشركة، التي ترمي إلى إنتاج 8 آلاف محرك خلال السنوات العشر المقبلة مقارنة مع 4 آلاف محرك حالياً، تستلزم الحضور في أبوظبي للانطلاق منها لخدمة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يتعلق بتوقعاته بشأن قيام طيران الإمارات باختيار محركات رولز رويس لطائرات بوينج 10-787 ضمن الطلبية التي وقعتها في أول أيام المعرض، وشملت 40 طائرة، قال سوتسليف: «لا يمكنني التعليق على تكهنات بهذا الشأن، فالأمر متروك لطيران الإمارات التي تمتلك حرية اختيار أي نوع من المحركات»، مشيراً إلى أن رولز رويس لديها بالفعل محركات تعمل على هذا الطراز من طائرات بوينج. ومن المقرر أن تفتتح شركة رولز-رويس نهاية الشهر الجاري مركزاً جديداً لخدمة العملاء في أبوظبي، متممة بذلك شبكة خدمة عملائها العالمية من الناقلات الجوية وشركات تأجير الطائرات، ولتقدم بذلك مستويات غير مسبوقة في خدمة قاعدة عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتخذ المركز من مبنى إدارة الدار المميزة في منطقة الراحة مقراً له، وهو خامس مركز تفتتحه رولز-رويس ضمن شبكتها لخدمة العملاء عبر مناطق المحيط الآسيوي والأميركيتين وأوروبا والصين الكبرى، فيما تم تخصيص فريق سادس لخدمة العملاء من شركات تأجير الطائرات على المستوى العالمي. وأكد سوتسليف حرص رولز رويس من وراء هذه الخطوة إلى مواصلة تحسين مستويات خدمة العملاء وتعزيز مستوى تواصل موظفيها وخبرائها مع العملاء والعمل بشكل وثيق معهم، لافتاً إلى أن مهام مركز خدمة العملاء في أبوظبي تشمل التخطيط للعمليات وتحليل البيانات إلى جانب دعم عمليات البيع وإدارة حسابات كبار العملاء، كما ستتخذ فرق دعم خطوط الطيران من المركز مقراً لها نظراً لقربها من أكبر المطارات على مستوى المنطقة. وتضم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ما نسبته 12% من محركات رولز رويس الكبيرة في داخل الخدمة حول العالم، فيما يتوقع أن يرتفع حجم أسطول الطائرات في الخدمة على المستوى الإقليمي من واقع 600 محرك في يومنا الرهان إلى 1800 محرك مع حلول العام 2027.

وأوضح أن المركز سيقوم باتخاذ قرارات تنفيذية على المستوى المحلي وسيكون متصلاً بالكامل وبشكل وثيق مع مركز رولز-رويس لتسيير طائرات الناقلات الذي افتتح مؤخراً في ديربي بالمملكة المتحدة، والذي يعمل على تتبع بيانات المحركات وتقديم خبرات هندسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن نموذج أعمال مركز خدمة العملاء حقق نجاحاً لافتاً في سنغافورة التي تحتضن أول مركز من نوعه على مستوى الشبكة العالمية، وقد أسهم المركز في تقليص الفترة الزمنية للاستجابة لمتطلبات العملاء بنسبة 75% خلال السنة الأولى من إطلاق عمليات المركز. وأضاف أم المركز يشكل الجزء الأخير من التركيبة المتكاملة لمراكز خدمة العملاء العالمية، مؤكداً أن المركز في أبوظبي سيعزز من قدرات الشركة على الاستجابة لاحتياجات العملاء خاصة مع تخويل الفريق على اتخاذ قرارات تنفيذية على المستوى المحلي، مما يدفع من فاعلية خدمات الدعم، فضلاً عن إحداث تحسينات مهمة على مستوى الخدمة من حيث التعامل مع البيانات في إطار سعي الشركة لتقديم شبكة عناية تنافسية وبكفاءة ومرونة عاليتين عبر مرافق خدمة وصيانة المحركات. وفيما يتعلق بمشاركة رولز رويس في معرض دبي للطيران 2017، قال سوتسليف الشركة تركز في المشاركة على تعزيز علاقتها من العملاء وبناء علاقات جديدة، وعرض محركها الأكثر مبيعاً للطائرات عريضة الهيكل وهو محرك ترينت XWB الذي سجل مليون ساعة طيران، والذي حظي باهتمام كبير من زوار المعرض.