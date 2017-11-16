دبي (الاتحاد)

وقعت «دبي الجنوب» و«شركة أكيوس» السويسرية، مذكرة تفاهم للتعاون في استكشاف آفاق وحلول استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة في دبي الجنوب تعمل بتقنية الهيدروجين المبتكرة ‏STOR-H ‬التي ‬طورتها ‬الشركة ‬السويسرية.

وتنص الاتفاقية على إجراء دراسة جدوى تأخذ بالاعتبار متطلبات اعتماد هذه التقنية في وسائل المواصلات والنقل داخل دبي الجنوب، وذلك لتقليل انبعاثات غازات السيارات، وخفض البصمة الكربونية. وجاء توقيع مذكرة التفاهم، خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2017، ووقعها خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، في حين وقعها من جانب شركة أكيوس مايكل ليفي، نائب رئيس الأبحاث والابتكار، وذلك بحضور كارل زيغلر رئيس هيئة الصادرات السويسرية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجانبين. وقال خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب إلى أن الاتفاقية تعكس التزام دبي الدائم بالعمل على توفير منصة للمنتجات والخدمات المبتكرة والرائدة لاستكشاف التكنولوجيا المستدامة.

وأضاف الزفين:«إن مذكرة التفاهم تضع أسساً لدبي الجنوب لإيجاد حلول ذكية للبصمة الكربونية الناتجة عن النقل والمواصلات بما يتماشى مع خطة دبي 2021، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للأعمال، ومركز اقتصادي متطور في خدماته ونشاطاته، ومدينة مستقبلية للعيش والاستثمار تكون صديقة للبيئة ومستدامة حتى في وسائل النقل والمواصلات.

ومما لا شك فيه أن التعاون مع شركة أكيوس هو خطوة نحو المستقبل، للوصول لقطاع نقل ومواصلات خالٍ من الانبعاثات الضارة للبيئة. وبدوره، أشار مايكل ليفي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع دبي الجنوب هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو شراكة تتخطى الحدود، وتساهم في إيجاد حلول للتحديات القائمة في قطاع النقل والمواصلات، حيث عبر عن سروره بالثقة التي منحتها إياهم دبي الجنوب.