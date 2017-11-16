542 مليار درهم موجودات شركات «توازن»

أبوظبي (الاتحاد)
بعيداً عن المكون الرئيس للاقتصاد الوطني«النفط»، ظل مجلس التوازن الاقتصادي ينثر قصصاً من النجاح امتدت فصولها على أكثر من 11 قطاعاً مختلفاً، وتشابهت نهاياتها في تحقيق ثلاثية التنمية المستدامة المتمثلة في خلق الاستثمارات وجذبها ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتأهيل الكوادر المواطنة.
والمجلس الذي احتفل قبل أيام بيوبيله الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيسه في دولة الإمارات كان قد أسس خلال مسيرته نحو 90 شركة وكياناً استثمارياً في أكثر من 11 قطاعاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية.
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وحسب بيانات صادرة عن المجلس، فإن قيمة الاستثمارات في الشركات التي أسسها خلال السنوات الماضية بلغت نحو 36 مليار درهم، فيما حققت هذه الشركات عوائد دخلت في الدورة الاقتصادية للدولة بلغت نحو 70 مليار درهم.
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