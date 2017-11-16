542 مليار درهم موجودات شركات «توازن»

أبوظبي (الاتحاد)

بعيداً عن المكون الرئيس للاقتصاد الوطني«النفط»، ظل مجلس التوازن الاقتصادي ينثر قصصاً من النجاح امتدت فصولها على أكثر من 11 قطاعاً مختلفاً، وتشابهت نهاياتها في تحقيق ثلاثية التنمية المستدامة المتمثلة في خلق الاستثمارات وجذبها ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتأهيل الكوادر المواطنة.

والمجلس الذي احتفل قبل أيام بيوبيله الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيسه في دولة الإمارات كان قد أسس خلال مسيرته نحو 90 شركة وكياناً استثمارياً في أكثر من 11 قطاعاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية.

يقول طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي على هامش مشاركة المجلس في معرض دبي للطيران 2017 في دورته الحالية، إن المجلس يساهم بشكل فعال في الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي 2030 وتعزيز التوجهات نحو نقل التكنولوجيا الجديدة وتطوير البنية التحتية الصناعية، وبناء وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتشجيع وتحفيز البحث والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة نحو إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومتسلحة بالعلم والمعرفة لمواجهة تحديات المستقبل

وحسب بيانات صادرة عن المجلس، فإن قيمة الاستثمارات في الشركات التي أسسها خلال السنوات الماضية بلغت نحو 36 مليار درهم، فيما حققت هذه الشركات عوائد دخلت في الدورة الاقتصادية للدولة بلغت نحو 70 مليار درهم.