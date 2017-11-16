جناحي نائباً للرئيس التنفيذي لشركة «الخدمات والحلول التوربينية»

فهد الأميري (دبي)

عينت شركة «مبادلة للاستثمار» منصور جناحي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الخدمات والحلول التوربينية»، ويعمل نائب الرئيس التنفيذي الجديد مع فريق الإدارة العليا في شركة «الخدمات والحلول التوربينية» لضمان أن يحافظ قطاع صناعة الطيران في أبوظبي على مكانته الرائدة في توفير حلول متكاملة لشبكة عالمية من الشركاء في القطاع ودعم رؤية الإمارة لأن تصبح مركزاً عالمياً مرموقاً في قطاع صناعة الطيران.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة «مبادلة»: «يمتلك منصور جناحي قدراً كبيراً من الخبرة والمهارات القيادية التي يضطلع بها في منصبه الجديد بشركة «الخدمات والحلول التوربينية» التي تعتبر مزوداً بارزاً لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وجزءاً حيوياً من المنظومة الصناعية لإمارة أبوظبي». وأضاف القبيسي: «لقد أسهم جناحي بشكل كبير في محفظة صناعة الطيران لمدة عقد تقريباً، ونظراً إلى مهاراته القيادية والاستراتيجية الاستثنائية، فإني واثق تماماً من قدرته على التفوق في منصبه الجديد كنائب للرئيس التنفيذي». جاء هذا التعيين على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، حيث أعلنت وحدة مبادلة لصناعة الطيران مؤخراً عن شراكات مع «هانيويل» و«آي بي إم» للتعاون في مجالات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمنتجات قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار: «من المتوقع أن يحقق قطاع صناعة الطيران في الإمارات إنجازات جديدة من خلال الحلول الابتكارية، ولا شك بأن منصور سوف يقود دفة أعمالنا بكفاءة وسوف يطرح رؤى وتوجهات استراتيجية جديدة»، وأضاف: «ينضم جناحي إلى فريق من الكوادر الإماراتية المؤهلة والمتميزة التي تقود العديد من أبرز المشاريع والشركات التابعة لمبادلة، ويعكس تعيينه التزام مبادلة بتوفير أفضل فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في قطاع صناعة الطيران»،

وقال منصور الجناحي لـ«الاتحاد» إنه يعتز بالثقة التي أولتها له إدارة شركة مبادلة، لافتاً إلى أن مبادلة أضحت بقدراتها شركة عالمية، لاسيما بعد دخولها مجال تقديم الخدمات والصناعات الكربونية، وذلك بكفاءات فريق عملها الريادي، موضحاً أنه خلال 10 أعوام مع شركة مبادلة عملت في مجال الطيران كوني أحمل شهادة هندسة طيران كما أسهمت في تأسيس مشاريع عدة بمجال الطيران منها تأسيس شركة «ستراتا» بمدينة العين والمملوكة بشكل كامل لمبادلة، وكذلك المصنع الجديد للشركة وأيضاً مشاريع أخرى في مجال الصيانة وتوسعة «مبادلة». وتابع «أن ما أنجزته الشركة يعتبر أمراً مشرفاً ولديها حالياً فريق عمل كفؤ في مجال تخصصه وسأعمل لمواصلة العمل مع هذا الفريق لتنمية قدرات الشركة بالتعاون مع شركائنا والتركيز على المشاريع التي نعمل على إنجازها، مشيراً إلى أن الكادر الوظيفي يصل إلى 300 موظف يمثل المواطنون منهم نسبة 20%، وخلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» هذا الأسبوع، أعلنت شركة «الخدمات والحلول التوربينية» أنها أنجزت وقامت بتسليم أول عملية صيانة وإصلاح لتوربين ترنت الصناعي من»سيمنز» (SGT-A65TR) بعد تشغيله 50 ألف ساعة في موقع ضخ الغاز.