«مصر للطيران» تستأجر 6 طائرات «دريملاينر 787-9»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بوينج، وإيركاب لتأجير الطائرات، خلال معرض دبي للطيران 2017، أن شركة مصر للطيران سوف تستأجر 6 طائرات من طراز بوينج 787 Dreamliner. وستستأجر شركة مصر للطيران، الناقل الجوي الوطني في مصر، هذه الطائرات من شركة إيركاب التي تتخذ من دبلن مقراً لها، وهي أكبر عميل لطائرات 787 في العالم، مع أكثر من 115 طائرة Dreamliner تم تسليمها أو تحت الطلب حالياً.

وقال صفوت مسلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران القابضة: «حققت طائرة 787 Dreamliner سمعة مرموقة من حيث الموثوقية والكفاءة التشغيلية وراحة الركاب، ونحن نتطلع إلى أن تصبح هذه الطائرة الرائعة جزءاً أساسياً ضمن أسطول مصر للطيران، مع مضيّنا في تحديث وتوسيع شبكتنا»، ويستند اختيار مصر للطيران لطائرة Dreamliner إلى شراكتها طويلة الأمد مع بوينج، والتي يعود تاريخها إلى عام 1966 عندما تقدّمت شركة الطيران بطلب لشراء ثلاث طائرات من طراز 707، أما اليوم، فيجمع أسطول الناقل الجوي بين طائرات بوينج 777 و737.

وقال إحسان منير، نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات العالمية في بوينج للطائرات التجارية: «يسرنا أن تختار شركة مصر للطيران طائرة بوينج 787 Dreamliner لتعزيز نموها وتحديث أسطولها، ومع هذه الطائرات الجديدة، تنضم مصر للطيران إلى أسرة عملاء طائرات 787 المتنامية، والتي تضم الآن نحو 70 عميلاً من جميع أنحاء العالم، يستفيدون من الكفاءة والموثوقية والراحة الرائدة التي تتمتع بها هذه الطائرة المميزة»، وتعد طائرة بوينج 787 Dreamliner الطائرة ذات الممرين الأكثر مبيعاً في التاريخ، وجدير بالذكر أن بوينج سلّمت حتى الآن أكثر من 600 طائرة من هذا الطراز منذ دخولها الخدمة في عام 2011، وسافر على متنها أكثر من 200 مليون شخص في رحلات تربط بين أكثر من 610 مسارات جوية فريدة.وفي سياق متصل، قال إينغوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة إيركاب: «يسرنا جداً بأن تختارنا شركة مصر للطيران لدعم برنامج تحديث أسطول طائراتها عريضة البدن، وقد استفاد عملاؤنا في جميع أنحاء العالم بشكل كبير من كفاءة هذه الطائرة وموثوقيتها والراحة التي تمتاز بها، ونحن واثقون من أن إضافة طائرات 787-9 سيعزز أسطول مصر للطيران لسنوات».